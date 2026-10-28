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Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

12:23, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Постоянные полномочные представители стран СНГ при уставных органах Содружества одобрили кандидатуру первого заместителя генерального секретаря Содружества Независимых Государств Игоря Петришенко в качестве главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Кыргызской Республики, назначенных на 27 января 2027 года. Об этом информирует исполком СНГ.

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Отметим, что 24 февраля 2026 года Игорь Петришенко возглавлял миссию наблюдателей от СНГ на референдуме в Казахстане.

Постпреды стран Содружества также подвели итоги заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоялись 7 и 9 октября в Туркменистане, и наметили задачи по реализации принятых на встречах документов и достигнутых договоренностей.

Обсуждены выполнение дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, в части сотрудничества в политической, гуманитарной и социальной сферах, а также план мероприятий на 2026–2030 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией.

Очередные выборы президента состоятся 27 января следующего года. Действующий глава государства Садыр Жапаров ранее публично заявил о намерении участвовать в выборах. О своих планах также сообщали бывший министр внутренних дел, политик Омурбек Суваналиев и бывший сотрудник прокуратуры и экс-глава Финансовой полиции Сыймык Жапыкеев.

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