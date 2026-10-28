Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

Постоянные полномочные представители стран СНГ при уставных органах Содружества одобрили кандидатуру первого заместителя генерального секретаря Содружества Независимых Государств Игоря Петришенко в качестве главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Кыргызской Республики, назначенных на 27 января 2027 года. Об этом информирует исполком СНГ.

Отметим, что 24 февраля 2026 года Игорь Петришенко возглавлял миссию наблюдателей от СНГ на референдуме в Казахстане.

Постпреды стран Содружества также подвели итоги заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоялись 7 и 9 октября в Туркменистане, и наметили задачи по реализации принятых на встречах документов и достигнутых договоренностей.

Обсуждены выполнение дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, в части сотрудничества в политической, гуманитарной и социальной сферах, а также план мероприятий на 2026–2030 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией.

Очередные выборы президента состоятся 27 января следующего года. Действующий глава государства Садыр Жапаров ранее публично заявил о намерении участвовать в выборах. О своих планах также сообщали бывший министр внутренних дел, политик Омурбек Суваналиев и бывший сотрудник прокуратуры и экс-глава Финансовой полиции Сыймык Жапыкеев.