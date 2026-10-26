USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Главу миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента КР определят в Минске

15:10, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Главу миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Кыргызской Республики, назначенных на 27 января 2027 года, определят на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств — участников Содружества. Об этом сообщили в Исполкоме СНГ.

Уточняется, что заседание пройдет 27 октября в Минске.

Постпреды стран Содружества также подведут итоги заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоялись 7 и 9 октября в Туркменистане, а также наметят задачи по реализации принятых на встречах документов и достигнутых договоренностей.

Планируется обсудить выполнение дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, в части сотрудничества в политической, гуманитарной и социальной сферах, а также плана мероприятий на 2026-2030 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией.

Очередные выборы президента состоятся 27 января следующего года. Ранее действующий глава государства Садыр Жапаров публично заявил о намерении участвовать в выборах. О своих планах также сообщали бывший министр внутренних дел, политик Омурбек Суваналиев и бывший сотрудник прокуратуры и экс-глава Финансовой полиции Сыймык Жапыкеев.

Материалы по теме

80-летний Лула да Силва в четвертый раз избрался президентом Бразилии

В Сербии правящая партия проиграла на парламентских выборах и признала поражение

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

«Сплю 4 часа, работаю 20». Жапаров рассказал о своем рабочем графике

Президент Кыргызстана разрешил присваивать высшие чины без стажа

Следующий масштаб. Как Садыр Жапаров ставит задачи развития до 2030 года

Кыргызстан поддержал единые стандарты диагноза нарушений ментального здоровья

Кыргызстан примет участие в первых международных космических играх

О важности синхронного развития евразийских транспортных коридоров заявили в ЕЭК

Популярные новости

Бизнес

Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана U15 заняла второе место в группе

 

Вечерний дайджест: основные события 26 октября в Кыргызстане

 

В России могут перенести дату запуска новой системы найма трудовых мигрантов

 

Чемпионат мира по борьбе. Амантур Исмаилов завоевал бронзовую медаль

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 октября: днем немного потеплеет

 

Атака на Иран

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Экономика

Данияр Амангельдиев выступил на форуме ЮНКТАД в Дохе. О чем он говорил

 

В Токмоке планируют запустить полный цикл переработки шерсти на фабрике «Касиет»

 

Потенциальные потери от оползней в Центральной Азии оценили в $3,59 миллиарда

 

Нацбанк КР скорректировал минимальные требования по управлению кредитным риском

 

В Кыргызстане ускорят выдачу акцизных марок и экспортных разрешений

 

Садыру Жапарову доложили о миллиардных проектах в Тогуз-Тороуском районе

 

Власть

Трамп назвал Норвегию «дерьмовой страной» за отказ вручить ему Нобелевку

 

Дочь певицы Анжелики Кайратовой завоевала корону на конкурсе красоты в Индии

 

«Видели мы таких кризис-менеджеров». Депутат о назначении главы «Кыргызфармация»

 

КФС передумал менять лимит на легионеров после обращения футбольных клубов

 

Минздрав обвинили в срыве поставок лекарств для онкобольных

 

США хотят выдвинуть экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генсека ООН

 

Ситуация вокруг Украины

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 

Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

 

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта — Зеленский

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18