Главу миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента КР определят в Минске

Главу миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Кыргызской Республики, назначенных на 27 января 2027 года, определят на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств — участников Содружества. Об этом сообщили в Исполкоме СНГ.

Уточняется, что заседание пройдет 27 октября в Минске.

Постпреды стран Содружества также подведут итоги заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоялись 7 и 9 октября в Туркменистане, а также наметят задачи по реализации принятых на встречах документов и достигнутых договоренностей.

Планируется обсудить выполнение дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, в части сотрудничества в политической, гуманитарной и социальной сферах, а также плана мероприятий на 2026-2030 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией.

Очередные выборы президента состоятся 27 января следующего года. Ранее действующий глава государства Садыр Жапаров публично заявил о намерении участвовать в выборах. О своих планах также сообщали бывший министр внутренних дел, политик Омурбек Суваналиев и бывший сотрудник прокуратуры и экс-глава Финансовой полиции Сыймык Жапыкеев.