Отца Меган Маркл арестовали за хранение детской порнографии, пишет Meduza.

По данным источников Associated Press, федеральные агенты арестовали 82-летнего Томаса Маркла во Флориде. Там он в последние годы жил в центре сестринского ухода и реабилитации.

Daily Mail утверждает, что сотрудники ФБР пришли за Марклом прямо в дом престарелых. Издание опубликовало его фото в наручниках.

В октябре стало известно, что у Маркла нашли коллекцию изображений с сексуализированным насилием над детьми.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, комментируя новости об этом, сообщила, что именно поэтому разорвала с отцом отношения. По ее словам, в 2018 году ее проинформировали о «тревожных обвинениях» в адрес отца, сообщив, что они расследуются.