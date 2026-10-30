Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии
Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии. Об этом заявило движение «Ансар Алла».
Указано, что удары нанесены с применением баллистических ракет и беспилотников против нефтяных объектов, аэропортов и военных целей.
«Вооруженные силы Йемена (так себя называют хуситы) провели шесть военных операций… баллистические ракеты поразили нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре и объекты компании Saudi Aramco в Абкайке, на востоке королевства. Еще одна ракета выпущена по нефтеперерабатывающему заводу в Рабиге, на западе Саудовской Аравии», — утверждается в сообщении.
Ракетному обстрелу также подвергся международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.
С начала октября аэропорт в Эр-Рияде несколько раз подвергался атакам. Хуситы ранее также заявили о нанесении ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.
На фоне эскалации цены на нефть снова пошли вверх.
Напомним, Саудовская Аравия является союзником признанного правительства Йемена, которое воюет с хуситами. Конфликт возобновился в июле, к середине сентября хуситы захватили один из ключевых портов Йемена вблизи стратегически важного пролива Баб-эль-Мандеб. Правительственные войска стремятся вытеснить их с этой территории и перешли к контрнаступлению в начале октября.