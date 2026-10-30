Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии. Об этом заявило движение «Ансар Алла».

Указано, что удары нанесены с применением баллистических ракет и беспилотников против нефтяных объектов, аэропортов и военных целей.

«Вооруженные силы Йемена (так себя называют хуситы) провели шесть военных операций… баллистические ракеты поразили нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре и объекты компании Saudi Aramco в Абкайке, на востоке королевства. Еще одна ракета выпущена по нефтеперерабатывающему заводу в Рабиге, на западе Саудовской Аравии», — утверждается в сообщении.

Ракетному обстрелу также подвергся международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

С начала октября аэропорт в Эр-Рияде несколько раз подвергался атакам. Хуситы ранее также заявили о нанесении ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

На фоне эскалации цены на нефть снова пошли вверх.

Напомним, Саудовская Аравия является союзником признанного правительства Йемена, которое воюет с хуситами. Конфликт возобновился в июле, к середине сентября хуситы захватили один из ключевых портов Йемена вблизи стратегически важного пролива Баб-эль-Мандеб. Правительственные войска стремятся вытеснить их с этой территории и перешли к контрнаступлению в начале октября.