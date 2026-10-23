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Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

10:46, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде, сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что США готовятся эвакуировать дипломатов из пяти стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Катара и Бахрейна. Указано о подготовке к отъезду части второстепенного персонала и членов семей дипломатических работников.

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В командовании хуситов заявили, что за последние 48 часов реализованы четыре масштабные военные операции, направленные против стратегических объектов на территории Саудовской Аравии, включая здание Минобороны в Эр-Рияде, объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco в Янбу и два международных аэропорта.

Первая операция была нацелена на здание Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде и, по утверждению хуситов, привела к прямому попаданию. Вторая операция атаковала международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, что вызвало временные сбои в графике движения воздушных судов. Третий удар пришелся по объектам компании Saudi Aramco в портовом городе Янбу на побережье Красного моря, где в результате поражения цели возник пожар. Четвертая операция была направлена против международного аэропорта Абха на юго-западе королевства. При атаках использовались баллистические ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты.

В штабе хуситов заявили, что за последние 100 дней саудовская коалиция нанесла по территории страны более 2,9 тысячи авиационных и ракетных ударов, в результате которых погибли и получили ранения свыше 562 человек, преимущественно женщины и дети.

Напомним, Саудовская Аравия является союзником признанного правительства Йемена, которое воюет с хуситами. Конфликт возобновился в июле, к середине сентября хуситы захватили один из ключевых портов Йемена вблизи стратегически важного пролива Баб-эль-Мандеб. Правительственные войска стремятся вытеснить их с этой территории и перешли к контрнаступлению в начале октября.

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