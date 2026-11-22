В Кыргызстан с визитом прибыл глава парламента Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Уточняется, что председатель Меджлиса Аш-Шура Королевства Саудовская Аравия Абдулла бин Мухаммад Аль Аш-Шейх прибыл с официальным визитом в Бишкек.

В международном аэропорту «Манас» гостя встретили заместитель торага Жогорку Кенеша Болот Ибрагимов и депутат Талайбек Масабиров.

В рамках визита запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с главой законодательной ветви власти Марленом Маматалиевым.