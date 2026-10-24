Конкурс «Интервидение», который должен был пройти в Саудовской Аравии, отменили.

«В силу комплекса обстоятельств провести [его] в Саудовской Аравии пока не представляется возможным. По имеющимся данным, конкурс предложено провести в 2027 году», — отметил собеседник агентства ТАСС.

Напомним, во время финала конкурса в 2025 году было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения «Интервидения» в 2026 году.

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Очевидно, что отмена музыкального мероприятия связана с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, 3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году музыкального конкурса «Интервидение».

Ранее, с 1965 по 1980 год, конкурс песни «Интервидение» уже проходил в странах социалистического блока. Он был организован Международной организацией радиовещания и телевидения. В конкурсе принимали участие исполнители из государств Европы, Центральной Азии, Африки, Америки.

В 2022-м РФ была исключена из Евровещательного союза (ЕВС), что делает невозможным участие страны в последующих конкурсах «Евровидение», а также их трансляции.

«Евровидение» — это конкурс эстрадной песни среди государств — членов ЕВС. Он проходит каждый год начиная с 1956-го. От каждой страны может участвовать один представитель (солист или музыкальный коллектив).