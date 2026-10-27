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Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

11:26, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Тегеране состоялась четырехсторонняя встреча высокопоставленных представителей Ирана, Пакистана, Турции и Саудовской Аравии, посвященная вопросам региональной безопасности и стабильности. Инициатором сбора выступил Исламабад.

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По данным СМИ, в ИРИ прибыли секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман, командующий армией Пакистана Асим Мунир и глава турецкой разведывательной службы Ибрагим Калын.

Ключевыми темами обсуждения стали:

  • формирование системы региональной безопасности силами самих стран региона;
  • анализ последствий иностранного вмешательства и агрессии;
  • противодействие эскалации напряженности;
  • организация гуманитарной помощи населению Палестины и Ливана.

Отмечается, что консультации и переговоры для укрепления сотрудничества в сфере безопасности будут продолжены. В МИД Саудовской Аравии выразили надежду на то, что вовлеченные в кризисные процессы стороны проявят конструктивный и прагматичный подход к результатам данных переговоров.

В Эр-Рияде также акцентировали критическую важность открытия и поддержания постоянных каналов диалога, что позволит предотвратить новый виток военной эскалации в регионе.

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