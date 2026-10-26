Азиатская конфедерация футбола не исключает переноса Кубка Азии на 2028 год

Кубок Азии по футболу, который запланирован на январь 2027 года в Саудовской Аравии, могут перенести. Об этом сообщил президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа.

Решение будет зависеть от ситуации, которая складывается в ближневосточном регионе. Напомним, хуситы продолжают ракетные атаки на стратегические объекты королевства.

Как отметил глава АФК, окончательное решение может быть принято к концу ноября.

«Ситуация в регионе может очень быстро измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Если потребуется, мы можем перенести турнир на 2028 год. Но пока мы следим за развитием событий, и все идет по графику», — сказал шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа.

Ранее сообщалось, что Кубок Азии должен был состояться с 7 января по 5 февраля 2027 года. На турнир заявлены 24 сборные. Матчи планировалось провести в Эр-Рияде, Джидде и Эль-Хобаре.

Сборная Кыргызстана в третий раз участвует в Кубке Азии. Наши спортсмены оказались в одной группе с Ираном, Сирией и Китаем.

Ранее Саудовская Аравия отменила проведение музыкального конкурса «Интервидение». Решение также связано с неспокойной обстановкой в регионе.