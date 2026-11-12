В Нарынской области из-за угрозы схода лавин закрыли дорогу до весны

В Нарынской области с 12 ноября закрыли для движения транспорта участок автомобильной дороги Нарын — Орук-Там. Ограничение действует до весны 2027 года.

Как сообщили в полпредстве президента в Нарынской области, движение прекратили на участке с 50-го километра в районе села Эки-Нарын до 75-го километра в местности Капчыгай.

Причина — ожидаемое ухудшение дорожных условий в зимний период и высокая опасность схода лавин.

Отмечается, что в холодное время года движение по этому участку становится опасным. Решение о временном закрытии принято для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и безопасности граждан.

Общая протяженность закрытого участка 25 километров.

Возобновить движение планируют весной 2027 года. Точная дата открытия зависит от погоды, состояния дорожного полотна и уровня лавинной опасности.

Водителям рекомендуют заранее учитывать ограничения при планировании поездок.