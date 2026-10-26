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Государство планирует за пять лет вернуть владельцу «Мадины» вложенные средства

10:04, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Президент Садыр Жапаров заявил, что новый рынок «Мадина» в Бишкеке передали под государственный контроль, а средства, вложенные прежним владельцем в проект, планируют возвращать поэтапно. Об этом он рассказал на встрече с жителями Токтогульского района, отвечая на вопрос о строительстве муниципального рынка.

«Недавно вы видели рынок «Мадина». Сейчас он под контролем государства. Вложенные частным владельцем деньги будем возвращать в течение четырех-пяти лет», — сказал президент.

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По словам Жапарова, если частные владельцы не развивают торговую инфраструктуру, государство может взять на себя строительство и организацию работы рынков. Он заявил, что власти готовы рассматривать такой подход при решении вопроса о строительстве нового рынка в Токтогуле.

Напомним, о переезде торговцев «Мадины» на базар «Ала-Тоо», построенный рядом, стало известно этим летом. Сами предприниматели выступили против решения, объясняя свой протест высокой ценой на новые места. В июле мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил, что рынок не будут закрывать с 1 августа, как планировалось ранее. Муниципалитет пообещал отозвать уведомление о закрытии и предоставить предпринимателям дополнительное время для переезда.

В конце августа на старом рынке произошел пожар. Мэр Бишкека пообещал помочь пострадавшим компенсациями. После этого предприниматели начали активнее освобождать торговые площади и перевозить товары.

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20 октября Садыр Жапаров посетил новый рынок и встретился с предпринимателями. По информации администрации комплекса, к тому времени около 90 процентов торговцев уже переехали. Президент поручил управляющему делами президента Каныбеку Туманбаеву помочь с организацией переезда, в том числе предоставить транспорт и взять расходы на себя при необходимости.

Глава государства заявил, что новый рынок должен начать полноценно работать к началу ноября. По его словам, на месте старого рынка собственник планирует построить элитный жилой комплекс.

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