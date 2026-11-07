Госсекретарь поздравил кыргызстанцев с Днем истории и памяти предков

Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев сегодня, 7 ноября, поздравил кыргызстанцев с Днем истории и памяти предков. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В поздравлении Койчиев отметил, что в этот день с глубоким уважением обращаемся к многовековой истории нашего народа, осмысливаем пройденный им путь и смотрим в будущее.

«Национальное самосознание народа, его способность сохранять свои особенности опираются на историческую память и на наследие героических предков, которые боролись за свободу. Процесс становления кыргызской государственности не был простым и легким. Наши предки не жалели ни крови, ни жизни ради Родины, свободы и будущего своего народа. В самые суровые времена старшие поколения, рискуя всем, сохраняли духовный стержень нации и сумели сберечь Отечество», — отметил он.

Госсекретарь напомнил, что особенно трагической страницей нашей истории остается Уркун 1916 года — незаживающая рана в народной памяти, символ пролитой за свободу крови и великой скорби. Мужество наших предков, которые в те тяжелые испытания не склонили головы, не уронили знамя и продолжали бороться за государственность, навсегда останется для нас примером и предметом гордости.

«Фундамент современной кыргызской государственности заложили выдающиеся деятели первых лет советской эпохи — Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Торекул Айтматов и многие другие. Их дальновидность и мужество стали основой сегодняшней независимой Кыргызской Республики. Эти выдающиеся сыны народа, стремившиеся к свободе и лучшему будущему для своей страны, пали жертвами жестоких репрессий. Их имена и судьбы — наша незабываемая боль и наша совесть.

Сегодняшний мирный, свободный и развивающийся Кыргызстан — это воплощенная мечта наших предков, результат их труда и пролитой крови. Мы обязаны принимать историю своего народа — и светлые, и трагические ее страницы — и извлекать из нее уроки. Почитание прошлого — это осознание ответственности за будущее.

Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия вашим семьям. Пусть на нашей священной кыргызской земле всегда будет единство и процветание, а наша история будет вечной, государственность — незыблемой!» — резюмировал он.