USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Госсекретарь поздравил кыргызстанцев с Днем истории и памяти предков

09:29, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев сегодня, 7 ноября, поздравил кыргызстанцев с Днем истории и памяти предков. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В поздравлении Койчиев отметил, что в этот день с глубоким уважением обращаемся к многовековой истории нашего народа, осмысливаем пройденный им путь и смотрим в будущее.

«Национальное самосознание народа, его способность сохранять свои особенности опираются на историческую память и на наследие героических предков, которые боролись за свободу. Процесс становления кыргызской государственности не был простым и легким. Наши предки не жалели ни крови, ни жизни ради Родины, свободы и будущего своего народа. В самые суровые времена старшие поколения, рискуя всем, сохраняли духовный стержень нации и сумели сберечь Отечество», — отметил он.

Госсекретарь напомнил, что особенно трагической страницей нашей истории остается Уркун 1916 года — незаживающая рана в народной памяти, символ пролитой за свободу крови и великой скорби. Мужество наших предков, которые в те тяжелые испытания не склонили головы, не уронили знамя и продолжали бороться за государственность, навсегда останется для нас примером и предметом гордости.

«Фундамент современной кыргызской государственности заложили выдающиеся деятели первых лет советской эпохи — Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Торекул Айтматов и многие другие. Их дальновидность и мужество стали основой сегодняшней независимой Кыргызской Республики. Эти выдающиеся сыны народа, стремившиеся к свободе и лучшему будущему для своей страны, пали жертвами жестоких репрессий. Их имена и судьбы — наша незабываемая боль и наша совесть.

Сегодняшний мирный, свободный и развивающийся Кыргызстан — это воплощенная мечта наших предков, результат их труда и пролитой крови. Мы обязаны принимать историю своего народа — и светлые, и трагические ее страницы — и извлекать из нее уроки. Почитание прошлого — это осознание ответственности за будущее.

Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия вашим семьям. Пусть на нашей священной кыргызской земле всегда будет единство и процветание, а наша история будет вечной, государственность — незыблемой!» — резюмировал он.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Происшествия

В РФ инфраструктура хостинг-провайдера Beget полностью уничтожена атаками

 

Отца Меган Маркл арестовали за хранение детской порнографии

 

Даниэль Ажиев признался, что давал взятку судьям — Мелис Аспеков

 

Дети должны жить с матерью. Женщина обратилась за помощью к президенту

 

В Ташкенте гражданина Кыргызстана осудили за поддельные автомобильные номера

 

Угрожали выложить видео в интернет. В Ошской области задержали двоих граждан

 

Общество

Нарынские мастерицы превращают альчики в массажные накидки для авто

 

Премиальный Motorola Signature 27 представлен на презентации

 

Команда «Достук» стала чемпионом Кыргызстана по футболу среди женщин 2026 года

 

Вечерний дайджест: основные события 6 ноября в Кыргызстане

 

Бумажные учебники заменят планшетами. Садыр Жапаров назвал сроки

 

Состояние Илона Маска сократилось после выборов в США

 

Атака на Иран

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Экономика

После победы демократов в Конгрессе рухнул фондовый рынок США

 

Мировые цены на продовольствие снизились в октябре, сахар продолжает дорожать

 

Цифровой сом подключат к системе межбанковских расчетов Кыргызстана

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 6 ноября: евро немного подешевел

 

Внешний долг стран с низким уровнем дохода достиг рекордных $9,4 триллиона

 

В Гонконге будут курсировать около 1,5 тысячи такси с символикой СФИТ «Тамчи»

 

Власть

Госсекретарь поздравил кыргызстанцев с Днем истории и памяти предков

 

Трамп объявил Овальный кабинет «национальным памятником». Его нельзя менять

 

Узбекистан предложил странам ШОС объединиться против интернет-вербовки молодежи

 

За бывшими урановыми хвостохранилищами установят экологический контроль

 

Кыргызстан и Сальвадор обсудили создание государственного крипторезерва

 

Доверие к СМИ рухнуло до исторического минимума. Верят лишь 37 процентов

 

Ситуация вокруг Украины

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18