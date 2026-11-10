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Адылбек Касымалиев поздравил ученых с Днем науки

13:18, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев поздравил ученых Кыргызстана с Днем науки и отметил, что развитие отечественной науки имеет важное значение для экономического роста страны, внедрения новых технологий и решения актуальных проблем общества.

По его словам, научные исследования должны не ограничиваться теоретическими разработками, а приносить практическую пользу — помогать развивать производство, сельское хозяйство, энергетику, медицину и другие отрасли.

Адылбек Касымалиев заметил, что особое значение имеют исследования в области энергетики, биотехнологий, экологии, водных ресурсов, цифровизации и адаптации к изменению климата.

Он подчеркнул, что государство уделяет внимание созданию условий для работы ученых и укреплению научной инфраструктуры.

В частности, в 2025 году заработная плата сотрудников Национальной академии наук и научно-исследовательских институтов повышена на 100 процентов. В апреле 2026-го размеры выплат пересмотрели повторно, также предусмотрев компенсационные выплаты по решению президента.

Еще одним направлением работы глава кабмина назвал расширение финансовой самостоятельности научных учреждений. Это позволит им самостоятельно распоряжаться средствами, направлять их на проведение исследований, закупку оборудования, развитие лабораторий и поддержку сотрудников. Кроме того, за счет государственного бюджета для учреждений Национальной академии наук приобретены служебные автомобили.

Отдельное внимание, по словам Адылбека Касымалиева, необходимо уделять молодым ученым, подготовке новых научных кадров и укреплению связи между наукой, образованием и производством.

«Важно, чтобы результаты исследований находили применение в реальной экономике и помогали решать конкретные задачи страны.
Адылбек Касымалиев

Долгосрочные направления развития отрасли определены в Концепции развития науки до 2040 года. Документ предусматривает повышение результативности научных исследований, модернизацию инфраструктуры, подготовку специалистов и расширение взаимодействия научных учреждений с производственным сектором.

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