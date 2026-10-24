Глава кабмина поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил сотрудников дипломатической службы и ветеранов с профессиональным праздником.

В своей речи Касымалиев отметил расширение международного сотрудничества Кыргызстана, председательство страны в Шанхайской организации сотрудничества и избрание республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

Глава кабмина сообщил о развитии экономической дипломатии, направленной на привлечение инвестиций, расширение торговли и развитие туризма.

Он напомнил, что в марте 2026 года повысили зарплаты сотрудников дипломатической службы, работающих за рубежом. Кроме того, продолжается развитие системы «Электронный консул».

«За каждым успехом кыргызской дипломатии стоят ваш профессионализм, ответственность и преданность Родине. Уверен, что и впредь вы будете достойно представлять Кыргызскую Республику на международной арене и последовательно защищать национальные интересы», — говорится в поздравлении председателя кабинета министров.