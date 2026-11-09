В Кыргызстане задержали 38 предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрира»

Проведена крупная операция по задержанию членов запрещенной в Кыргызстане религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Задержаны 38 граждан. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным ведомства, большинство задержанных занимали руководящие должности среднего и высшего звена в структуре организации.

В ходе длительной оперативной разработки получены доказательства распространения ими радикальной идеологии «Хизб ут-Тахрира». Эти сведения, как отметили в ГКНБ, подтверждены результатами религиоведческих экспертиз. Также зафиксированы факты вербовки новых участников и вовлечения их в деятельность организации.

По информации спецслужб, отдельные задержанные пытались воспрепятствовать следствию и уничтожить экстремистскую литературу на месте.

Во время обысков по местам жительства задержанных обнаружили и изъяли большое количество экстремистских материалов, средства связи и устройства для передачи и распространения запрещенной литературы.

Следствие продолжается.