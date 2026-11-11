За репост кыргызстанца приговорили к трем годам тюрьмы

Октябрьский районный суд Бишкека приговорил сегодня Бактыбека Молдалиева к трем годам лишения свободы по делу о распространении материалов издания Kloop, признанных экстремистскими. Об этом сообщила правозащитница Рита Карасартова.

По ее словам, приговор вынес судья Б. Алибаев. Правозащитница раскритиковала судебное решение, заявив, что обвинение основывалось на заключении лингвистической экспертизы, которое, по ее мнению, не может служить достаточным основанием для признания человека виновным.

Карасартова утверждает, что эксперт Таалайбек Абдыкожоев вышел за пределы компетенции, ответив на вопросы правового характера, которые должны оцениваться судом.

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«Суд вынес решение, опираясь на заключение эксперта-лингвиста. Других доказательств нет», — заявила правозащитница.

Она поставила под сомнение достоверность доказательств, связанных с публикациями в социальных сетях. По ее словам, телефон Молдалиева ранее изъяли сотрудники милиции, а на его странице отсутствует публикация Kloop, распространение которой ему вменяют.

Как сообщил «Азаттык» со ссылкой на супругу осужденного Эльвиру Жусупову, Молдалиев не согласен с приговором и намерен обжаловать его в Бишкекском городском суде.

Напомним, Бактыбека Молдалиева задержали 8 мая 2026 года после вызова на допрос в милицию. Первоначально его подозревали по части 3 статьи 278 УК КР, предусматривающей ответственность за призывы к массовым беспорядкам. Позднее обвинение переквалифицировали на часть 1 статьи 332 УК КР, связанную с распространением экстремистских материалов.

Ранее, 27 октября 2025 года, Октябрьский районный суд Бишкека признал экстремистскими информационные материалы медиапроектов Kloop.kg, Temirov Live и «Айт Айт Десе», а также деятельность их основателей Рината Тухватшина и Болота Темирова. Решение предусматривало запрет работы указанных медиапроектов в интернете. 9 марта 2026 года Верховный суд оставил решение в силе.

Таким образом, уголовное преследование Молдалиева связано с предполагаемым распространением материалов издания, в отношении которого ранее принято судебное решение об экстремизме.

Официальных комментариев суда и правоохранительных органов по поводу критики приговора со стороны правозащитницы пока нет.