Даниэль Ажиев признался, что давал взятку судьям — Мелис Аспеков

Активист Мелис Аспеков опубликовал в соцсетях пост, в котором рассказывает о встрече в тюрьме с владельцем вебкам-студий Даниэлем Ажиевым.

По словам Аспекова, последний рассказал ему, что Токмокский городской суд отправил Ажиева в тюрьму на пять лет за употребление наркотиков.

Затем организатор вебкам-студий написал в Чуйский областной суд, дал трем судьям денег и добился сокращения срока на два года.

«Кто эти трое коррумпированных судей? Ажиев написал в Верховный суд, где 10 ноября будут рассматривать его дела. Готов и им дать денег, сколько нужно, чтобы сократить срок еще на один год. Это полбеды. Он также рассказал, что скоро выйдет на свободу, поедет в Таиланд, откроет там офис и продолжит заниматься проституцией на Филиппинах. Получается, теперь он будет заманивать туда наших девушек? Он так и не взялся за ум. Ради будущего кыргызских девушек его необходимо держать под контролем», — написал Аспеков.

Напомним, Даниэля Ажиева задержали в июне 2023 года по делу об организации вебкам-студий. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и наложил арест на имущество — квартиры, дома и автомобили на сумму около 262 миллионов сомов.

18 февраля 2026 года стало известно, что президент помиловал Даниэль Ажиева. Однако 6 марта его вновь задержали в городе Токмоке по новому делу.