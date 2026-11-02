До 3,4 миллиарда человек в мире живут в плохих жилищных условиях — ООН

До 3,4 миллиарда человек в мире живут в неудовлетворительных жилищных условиях, в том числе более 1,1 миллиарда — в неформальных поселениях и трущобах. Об этом сообщила ООН.

По данным организации, стареющие районы и инфраструктура, рост цен на жилье, недостаточное качество коммунальных услуг и усиливающиеся климатические риски создают для городов дополнительную нагрузку. Ревитализация помогает эффективнее использовать уже застроенные территории, но без гарантий доступности жилья и защиты прав жителей она может привести к вытеснению людей из их собственных районов.

«Обновление городской среды является одним из перспективных решений. Вдохнув новую жизнь в урбанизированные территории, мы сможем создать больше жилищ, модернизировать инфраструктуру и благоустроить общественные пространства, сделав города более инклюзивными и устойчивыми к внешним воздействиям, обеспечив лучшую пространственную связанность», — говорится в послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю Всемирного дня городов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по случаю этого дня напомнила, что жилье — это не просто крыша над головой.

Безопасные и доступные дома защищают население от рисков для здоровья, способствуют нормальному развитию детей и помогают пожилым людям сохранять самостоятельность.

Плохие жилищные условия и перенаселенность, напротив, вредят здоровью на протяжении всей жизни, как и воздействие жары, холода, загрязнения воздуха и других вредных факторов. Качественное жилье помогает сообществам адаптироваться к изменению климата: оно защищает от экстремальной жары и непогоды, содействует улучшению энергоэффективности и сокращению выбросов.

ВОЗ призвала все секторы, связанные с жилищным строительством, развитием городов и здравоохранением, совместно добиваться того, чтобы каждый человек, независимо от возраста, дохода и обстоятельств, имел жилье, которое поддерживает его здоровье и достоинство. В организации подчеркивают, что жилищная политика и решения о развитии городов — это одновременно и часть политики в области здравоохранения.