Два пассажирских поезда столкнулись в Египте: есть погибшие и раненые

Два пассажирских поезда столкнулись в Египте. По предварительным данным, семь человек погибли, 110 ранены.

Столкновение произошло недалеко от города Эль-Айят к югу от Каира. Поезд, следовавший из Гизы в Файюм, врезался в хвост поезда, шедшего из Каира в Асуан, несколько вагонов сошли с рельсов.

«Число пострадавших при столкновении поездов рядом с городом Эль-Айят выросло до 110, семь пассажиров погибли», — сообщил Минздрав Египта.