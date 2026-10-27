Чемпионат мира по борьбе. Айпери Медет кызы проведет схватку за бронзу
Айпери Медет кызы из Кыргызстана не сумела выйти в финал чемпионата мира по борьбе в Астане (Казахстан). Об этом сообщает федерация данного вида спорта.
Она выступает в весовой категории до 76 килограммов и стартовала со стадии 1/8 финала.
Кыргызстанка сначала уложила на лопатки представительницу Египта, а затем победила спортсменку из Австрии.
В полуфинальной схватке Айпери Медет кызы встретилась на ковре с 18-летней чемпионкой мира (U-20) из Индии.
Вначале схватки кыргызстанка повела в счете 7:1, но удержать победу не смогла. Спортсменка из Индии победила со счетом 10:7 и вышла в финал.
Айпери Медет кызы 28 октября проведет схватку за бронзовую медаль. Ее соперница пока не определена.