USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

Чемпионат мира по борьбе. Айпери Медет кызы проведет схватку за бронзу

19:22, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Айпери Медет кызы из Кыргызстана не сумела выйти в финал чемпионата мира по борьбе в Астане (Казахстан). Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

Она выступает в весовой категории до 76 килограммов и стартовала со стадии 1/8 финала.

Кыргызстанка сначала уложила на лопатки представительницу Египта, а затем победила спортсменку из Австрии.

В полуфинальной схватке Айпери Медет кызы встретилась на ковре с 18-летней чемпионкой мира (U-20) из Индии.

Вначале схватки кыргызстанка повела в счете 7:1, но удержать победу не смогла. Спортсменка из Индии победила со счетом 10:7 и вышла в финал.

Айпери Медет кызы 28 октября проведет схватку за бронзовую медаль. Ее соперница пока не определена.

Материалы по теме

Футболист «Баварии» Гарри Кейн впервые завоевал «Золотой мяч» 

Чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана U15 заняла второе место в группе

Чемпионат мира по борьбе. Амантур Исмаилов завоевал бронзовую медаль

Кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков в третий раз выиграл полумарафон в Туркестане

Индия хочет создать в Кыргызстане национальную федерацию крикета

Чемпионат мира по борьбе. Амантур Исмаилов проведет схватку за бронзу

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Акжол Махмудов завоевал бронзу

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Акжол Махмудов не смог выйти в финал

Сборную Кыргызстана на чемпионате мира по борьбе представят 22 спортсмена

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

МВД КР: Мошенники предлагают бесплатно подключить к спутниковому интернету

 

В Бишкеке крановщика хотят лишить удостоверения. Неправильно использовал технику

 

Убийцу владельца обменника в Оше приговорили к пожизненному сроку

 

Верховный суд оставил в силе приговор мужчине, изнасиловавшему девочку в Таласе

 

Управляющего центром отдыха «Гавайи» подозревают в изнасиловании девушки

 

За забор из пескоблока — в ИВС. В Кара-Суу задержали мужчину

 

Общество

После усиления защиты OpenAI возобновила обучение ИИ-моделей

 

Ученые нашли возможный способ выявлять болезнь Альцгеймера по анализу крови

 

Вечерний дайджест: основные события 27 октября в Кыргызстане

 

В Дубае откроют самую длинную пешеходную дорожку из золота 24-каратной пробы

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 октября: местами возможны дожди

 

Более 50 тысяч человек посетили сельхозвыставку «АгроТехЭкспо» в Бишкеке

 

Атака на Иран

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Власть

Импортные яблоки под запретом. Минсельхоз обещает сдержать цены

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

В Бишкеке за пять дней снесли 77 незаконных построек

 

Гинекологический центр Бишкека нарушил правила утилизации отходов

 

Депутат заявила о риске остановки ТЭЦ из-за изношенного оборудования

 

В Сербии телеканал принес извинения зрителям за подачу односторонней информации

 

Ситуация вокруг Украины

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 

Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

 

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта — Зеленский

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18