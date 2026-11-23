Передача организации и проведения Общереспубликанского тестирования (ОРТ) государственному учреждению может усилить риск административного давления на его результаты. Таким мнением с газетой «Кутбилим» поделилась директор Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) Чынара Батракеева.

По ее словам, ежегодно в центр поступают звонки от высокопоставленных лиц с просьбами повысить баллы отдельным абитуриентам. Иногда такие обращения сопровождаются угрозами закрыть организацию.

«Я работаю на такой-то должности, помогите», «Посмотрите еще раз результаты ребенка такого-то», «Может быть, немного добавите баллов», «Если вы нас не послушаете, примем меры, закроем», — привела примеры подобных обращений Чынара Батракеева.

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Она отметила, что такие случаи происходят не первый год. При этом официальных писем с подобными требованиями центр не получает — обращения поступают преимущественно по телефону.

Директор подчеркнула, что ЦООМО не меняет результаты по просьбам чиновников. По ее словам, не имеет значения, кто родители абитуриента — депутат, высокопоставленный чиновник, предприниматель или представитель обычной семьи. Все должны проходить тестирование на одинаковых условиях.

Объясняя, почему ОРТ не следует передавать государственному учреждению, Чынара Батракеева заявила, что сотруднику госоргана может быть сложно противостоять давлению со стороны вышестоящего руководства.

По ее мнению, независимый статус центра позволяет не допускать вмешательства в результаты тестирования.

ЦООМО является негосударственной некоммерческой организацией. Он создан в 2004 году при участии Американских советов. С 2016-го перешел на самофинансирование.

При этом Чынара Батракеева подчеркнула, что независимость не означает отсутствия контроля. Работу центра контролирует попечительский совет, который рассматривает годовые отчеты и финансовую деятельность. Кроме того, организация проходит проверки государственных органов и публикует финансовые отчеты на своем сайте.

Сколько денег поступает за проведение ОРТ

Глава центра сообщила, что в 2025 году за участие в ОРТ ЦООМО получил 83 миллиона 798 тысяч 256 сомов. На организацию и проведение тестирования потратили 83 миллиона 870 тысяч 635 сомов. Таким образом, расходы немного превысили поступления.

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По словам Чынары Батракеевой, средства направляют на подготовку и проверку тестовых заданий, печать материалов, регистрацию участников, организацию работы тестовых центров в регионах, оплату труда администраторов, обработку ответов и выдачу сертификатов.

В 2026 году количество тестовых центров увеличилось со 127 до 147. Это связано в том числе с ростом числа участников тестирования.

Директор также сообщила, что центр рассматривает возможность проведения независимого внешнего аудита. Однако окончательное решение пока не принято. Необходимо определить стоимость проверки, ее задачи и специалистов, которые смогут оценить качество тестовых заданий и финансовую деятельность организации.