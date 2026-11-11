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24.kg

Камила Талиева предложила передать проведение ОРТ государству

14:25, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева раскритиковала организацию и проведение Общереспубликанского тестирования (ОРТ) и предложила пересмотреть действующий порядок его проведения. Об этом она заявила 11 ноября на заседании парламента.

По ее мнению, такой важный для поступления в вузы процесс должен находиться под контролем государства.

Депутат подчеркнула, что ОРТ — это не просто экзамен, а процедура, от результатов которой зависит поступление тысяч выпускников в университеты, в том числе на бюджетные места.

По словам Талиевой, на протяжении 20 лет тестирование проводит негосударственная организация — Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО), которая, как считает депутат, стала монополистом в этой сфере.

«Почему такой важный для государства тест проводит негосударственная организация? Кто контролирует деятельность ЦООМО, кто может взять ответственность и дать гарантию за работу организации, от которой зависит судьба тысяч выпускников?» — спросила она.

Талиева напомнила о проблемах, возникших во время проведения ОРТ в текущем году.

В частности, по ее словам, в сертификатах были указаны неправильные годы, а ошибки в документах обнаружили только во время зачисления студентов. Кроме того, депутат заявила о недостаточном информировании абитуриентов и родителей.

Она также указала на задержки с началом тестирования, отсутствие воды для участников и жалобы выпускников на ошибки в заданиях на кыргызском языке.

«Нередко тестирование начинается с задержкой на час-два, при этом детям не предоставляется вода, они вынуждены стоять под солнцем. Выпускники жалуются на ошибки в тестах на кыргызском языке, но организация все сваливает на технические недоработки, а не на халатность при подготовке и организации процесса», — отметила депутат.

Отдельно Талиева подняла вопрос оплаты за участие в тестировании. По ее данным, которые она взяла на сайте 24.kg, общий тест стоит 470 сомов, а за каждый предметный тест выпускники платят отдельно. Только за дополнительные тесты школьники перечислили 117 миллионов 891 тысячу сомов.

Депутат потребовала объяснить, куда поступают эти средства и на что они расходуются. Она также обратила внимание на платные пробные тесты, стоимость которых составляет 200 сомов, и призвала обеспечить прозрачность финансовой деятельности организации.

Кроме того, Талиева заявила о необходимости привести содержание тестовых заданий в соответствие со школьной программой либо скорректировать учебную программу с учетом требований ОРТ.

В завершение депутат предложила внести изменения в Закон «Об образовании», в частности пересмотреть статью 30, которая предусматривает проведение тестирования негосударственной организацией.

«Государство должно проводить тестирование и контролировать процесс», — подчеркнула она.

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