В городе Ош около 300 школьников бесплатно подготовят к ОРТ

В Оше отберут 270 школьников для бесплатной подготовки к Общереспубликанскому тестированию (ОРТ). Для этого протестируют более 3 тысяч выпускников школ, сообщает городское управление образования.

Подготовку организуют на базе бесплатного центра, который ранее открылся в городе. Там школьники смогут заниматься под руководством опытных преподавателей и менторов в онлайн- и офлайн-форматах.

Кроме того, в рамках программы предусмотрена бесплатная подготовка учеников к республиканским олимпиадам.

Начальник Ошского городского управления образования Бакытбек Алматов встретился с тренерами и руководителями школ. На встрече обсудили повышение качества образования, отбор способных учеников и организацию подготовки к ОРТ.

Сейчас в частных учебных центрах Оша подготовка к ОРТ стоит от 5 тысяч сомов в месяц, а стоимость занятий в некоторых центрах превышает 10 тысяч.

В этом году средний балл выпускников южной столицы по ОРТ вырос на четыре пункта и составил 131. Число выпускников, набравших более 200 баллов, также увеличилось — с 92 в прошлом году до 129 в этом. Один выпускник получил «золотой сертификат».



