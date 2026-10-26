USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

В городе Ош около 300 школьников бесплатно подготовят к ОРТ

15:49, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Оше отберут 270 школьников для бесплатной подготовки к Общереспубликанскому тестированию (ОРТ). Для этого протестируют более 3 тысяч выпускников школ, сообщает городское управление образования.

Подготовку организуют на базе бесплатного центра, который ранее открылся в городе. Там школьники смогут заниматься под руководством опытных преподавателей и менторов в онлайн- и офлайн-форматах.

Кроме того, в рамках программы предусмотрена бесплатная подготовка учеников к республиканским олимпиадам.

Начальник Ошского городского управления образования Бакытбек Алматов встретился с тренерами и руководителями школ. На встрече обсудили повышение качества образования, отбор способных учеников и организацию подготовки к ОРТ.

Сейчас в частных учебных центрах Оша подготовка к ОРТ стоит от 5 тысяч сомов в месяц, а стоимость занятий в некоторых центрах превышает 10 тысяч.

В этом году средний балл выпускников южной столицы по ОРТ вырос на четыре пункта и составил 131. Число выпускников, набравших более 200 баллов, также увеличилось — с 92 в прошлом году до 129 в этом. Один выпускник получил «золотой сертификат».

Популярные новости

Бизнес

Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана U15 заняла второе место в группе

 

Вечерний дайджест: основные события 26 октября в Кыргызстане

 

В России могут перенести дату запуска новой системы найма трудовых мигрантов

 

Чемпионат мира по борьбе. Амантур Исмаилов завоевал бронзовую медаль

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 октября: днем немного потеплеет

 

Атака на Иран

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Экономика

Данияр Амангельдиев выступил на форуме ЮНКТАД в Дохе. О чем он говорил

 

В Токмоке планируют запустить полный цикл переработки шерсти на фабрике «Касиет»

 

Потенциальные потери от оползней в Центральной Азии оценили в $3,59 миллиарда

 

Нацбанк КР скорректировал минимальные требования по управлению кредитным риском

 

В Кыргызстане ускорят выдачу акцизных марок и экспортных разрешений

 

Садыру Жапарову доложили о миллиардных проектах в Тогуз-Тороуском районе

 

Власть

Трамп назвал Норвегию «дерьмовой страной» за отказ вручить ему Нобелевку

 

Дочь певицы Анжелики Кайратовой завоевала корону на конкурсе красоты в Индии

 

«Видели мы таких кризис-менеджеров». Депутат о назначении главы «Кыргызфармация»

 

КФС передумал менять лимит на легионеров после обращения футбольных клубов

 

Минздрав обвинили в срыве поставок лекарств для онкобольных

 

США хотят выдвинуть экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генсека ООН

 

Ситуация вокруг Украины

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 

Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

 

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта — Зеленский

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18