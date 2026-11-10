Весь мир на пуантах, а наши — на пьедестале! Балетный триумф в Бишкеке

Кыргызстанцы взяли первые места в двух номинациях Международного конкурса артистов балета «Улуу-Элес».

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Конкурс, проводимый во второй раз по инициативе Айзады Тумаковой, народной артистки КР и главного балетмейстера Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева, посвящался легендарной Бюбюсаре Бейшеналиевой и собрал более 40 представителей разных стран, включая Японию, Италию и Китай.

В течение нескольких дней, с 3 по 9 ноября на сцене театра проходили три тура. Кстати, по признанию жюри, ко второму туру допустили всех ребят, ведь кто-то впервые оказался на соревновании и мог от переживаний не раскрыться в полную меру. И второй тур был, по сути, реваншем для каждого.

Среди судей были сплошь легенды, обладатели престижнейших мировых наград, некогда блиставшие в статусе премьеров, а теперь хореографы и руководители сильнейших до сих пор театров: Валентин Елизарьев из Беларуси, Андрей Баталов и Айдар Ахметов из России, Людмила Ли из Казахстана. Кыргызстан в жюри представляли наша прославленная Рейна Чокоева и Асель Айдарова.

На гала-концерте возглавлявший жюри Андрис Лиепа (теперь известный не только выросшим в Советском Союзе, но и бишкекским зуммерам) пошутил, что им удалось сложить созвездие, в котором каждая звезда переживала за каждую будущую звездочку и старалась быть справедливой.

Итоги конкурса таковы: Гран-при не досталось никому. Слишком идеальным должно быть исполнение, а мнение жюри — единогласным.

Первая премия ушла к нашим талантливым соотечественникам Даяне Кыдыралиевой (в номинации «Девушки, старшая группа») и Омурбеку Ерман уулу («Юноши, старшая группа»). Между прочим, наш призер поразил всех оригинальными шаманскими плясками. Еще одному нашему земляку Адилжану Рахманову («Юноши, старшая группа») досталось третье место.

Первая премия в номинации «Девушки, младшая группа» досталась Маэдзима Анне (Япония). Лучшим среди «Юношей, младшая группа») признан Андрей Попов (Россия).

Среди награжденных вторыми и третьими премиями были и японцы, и казахи, и единственный итальянец. Танец каждого был интересен не только техникой, но и эмоциональностью — то, что в последнее время потихоньку, к сожалению, стирается. И здорово, что эти ребята стараются не только отточить исполнение прыжков с кручением, но и артистизм.

Большинство призов, конечно, уехало в Россию — и это понятно: русский балет по-прежнему считается лучшим в мире, а сама школа весьма сильна.

И здорово, что у наших ребят была возможность прикоснуться к ней и потренироваться под руководством двух педагогов из Москвы, приехавших поддержать своих ребят. Но им не жалко было делиться опытом и с другими: все участники конкурса ежедневно занимались с ними.

Конкурсанты за кулисами признавались, что ехали сюда за новыми знакомствами и общением с профессионалами, за тем, чтобы попробовать свои силы и поднять мастерство. Как, например, Арсен Ермеков из Алматы: «Хотел получить опыт, пообщаться с новыми людьми, потанцевать на замечательной сцене вашего театра. Что хотел, то и вышло». А еще он получил Приз зрительских симпатий.

Лада Иванова из Владикавказа, уже танцующая на профессиональной сцене филиала Мариинского театра, получила вторую премию среди старших. Она призналась, что это не первый ее конкурс, но именно в Бишкеке ей удалось танцевать расслабленно, без былого напряжения, и получить удовольствие: «Приехала сюда показать проделанную работу, которую готовили еще в Петербурге в Мариинском театре с моими педагогами, которым я очень благодарна. Здесь приятная сцена, очень понравился город, хочу летом приехать. Сейчас я чувствую себя более сильной, чем на предыдущих конкурсах».

Ну, а что считает жюри?

«Я в младшей группе разглядел несколько девочек, которые станут звездами в ближайшие годы», — уверен Валентин Елизарьев. А у него глаз наметан, недаром много лет руководит Большим театром Беларуси и является балетмейстером-постановщиком, хореографом и педагогом, а уж про количество престижных наград можно не упоминать.

Валентин Николаевич уверен, что подобные конкурсы необходимы самим ребятам: «Конкуренция движет прогрессом на сцене. Здоровое соревнование разных индивидуальностей — замечательно, что оно существует в мире».

Андрис Лиепа также считает, что состязание даже в балете, где ставку делают на индивидуальность — необходимое условие развития: «Мне это очень помогло: было три конкурса, каждый конкурс давал мне подъем наверх».

Ну, а бишкекский конкурс завершился красивым гала-концертом. Это был поистине праздник балета, не требующий перевода. И зрители на ура принимали соло-выступления и совсем юных дарований, и уже имеющих опыт. В основном, конечно, это были партии из классического балета, но представители старшей группы показали и современные хореографические постановки.

Особенно хочется отметить выступление китаянки Ли Бинбин, станцевавшей оригинальный номер «Жаворонок», за что и получившую памятную медаль «За яркое исполнение современного номера»».

Ну, а мы, вслед за судьями, пожелаем начинающим артистам того, что особенно важно в мире балета — крепких ног, ярких ролей и постановок и открытых сцен в разных уголках мира! Словом, крутого развития вам, ребята, и признания!