Бактияр Болотбеков назначен директором МП «Бишкекский городской транспорт»
Бактияр Болотбеков назначен директором муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт».
Нового руководителя сегодня представил мэр города Айбек Джунушалиев на встрече с водителями общественного транспорта.
Ранее должность директора МП «Бишкекский городской транспорт» занимал Артур Омурзаков, назначенный 23 октября. Сегодня стало известно о его увольнении. До него предприятием руководил Талантбек Капаров.
Кадровые перестановки происходят на фоне ДТП с участием общественного транспорта.