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Работал в Узбекистане — стаж зачтут в Кыргызстане. Внесен законопроект о пенсиях

11:00, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект о ратификации соглашения с Узбекистаном о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении.

Документ предусматривает взаимный учет трудового стажа и выплату пенсий гражданам, работавшим в обеих странах.

Соглашение подписали 30 июля 2026 года в Чолпон-Ате во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Согласно документу, каждая страна будет назначать пенсии за страховой стаж, приобретенный на ее территории, в соответствии со своим законодательством.

Если для получения пенсии человеку не хватает стажа в одной стране, допускается суммирование периодов работы в Кыргызстане и Узбекистане. При этом совпадающие периоды не будут учитываться дважды.

Соглашение распространяется на пенсии по возрасту, инвалидности и случаю потери кормильца. Также предусмотрены правила выплаты пенсионных накоплений и отдельных пособий.

Еще одно важное положение касается граждан, переехавших на постоянное место жительства в соседнюю страну. Они смогут получать назначенные пенсии независимо от места проживания в Кыргызстане или Узбекистане.

Выплаты предусматривается перечислять непосредственно получателям без удержания расходов на доставку.

Кроме того, соглашение регулирует социальное страхование командированных работников. В определенных случаях они смогут продолжать уплачивать страховые взносы в стране, из которой направлены на работу, в течение 24 месяцев. Этот срок может быть продлен до 60 месяцев по согласованию уполномоченных органов.

Как отмечается в справке-обосновании, в 2025 году страховые взносы в Кыргызстане уплатили 8 тысяч 288 граждан Узбекистана. Общая сумма составила 86,4 миллиона сомов.

По оценкам Министерства иностранных дел Кыргызстана, в Узбекистане проживают около 6 тысяч  300 кыргызстанцев.

В Социальном фонде считают, что соглашение позволит обеспечить пенсионные права граждан, которые работали или продолжают работать на территории соседнего государства.

Дополнительных расходов из республиканского бюджета на ратификацию не предусматривается. Необходимые средства для исполнения соглашения планируется ежегодно закладывать в бюджет Социального фонда.

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