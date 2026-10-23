Абдыжапаркул Жанболотов назначен и. о. главы департамента транспорта Бишкека

Исполнение обязанностей директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека временно возложено на заместителя директора Абдыжапаркула Жанболотова. Об этом сообщили в мэрии.

Абдыжапаркул Жанболотов долгое время работает в структуре мэрии Бишкека. До октября 2026 года он занимал пост заместителя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В качестве замглавы ведомства он активно выступал в прессе, комментируя такие важные городские проекты, как строительство новых транспортных развязок, оптимизация трафика, создание выделенных полос и инфраструктурные споры (например, вопросы демонтажа ограждений вокруг городских объектов).

Прежний директор Уланбек Бейшенбаев освобожден от должности 16 октября.

Отменим, увольнение произошло после крупного ДТП с участием пьяного водителя общественного автобуса.

Авария произошла вечером 15 октября на пересечении улицы Лермонтова и проспекта Чуй. По предварительным данным управления Патрульной службы милиции, автобус Zongtong, следовавший по маршруту № 38, столкнулся с шестью автомобилями: Kia K5, BMW X5, Changan, Kia K7, Toyota Camry и Honda Accord.