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Абдыжапаркул Жанболотов назначен и. о. главы департамента транспорта Бишкека

20:43, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Исполнение обязанностей директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека временно возложено на заместителя директора Абдыжапаркула Жанболотова. Об этом сообщили в мэрии.

Абдыжапаркул Жанболотов долгое время работает в структуре мэрии Бишкека.  До октября 2026 года он занимал пост заместителя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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В качестве замглавы ведомства он активно выступал в прессе, комментируя такие важные городские проекты, как строительство новых транспортных развязок, оптимизация трафика, создание выделенных полос и инфраструктурные споры (например, вопросы демонтажа ограждений вокруг городских объектов).

Прежний директор Уланбек Бейшенбаев освобожден от должности 16 октября. 

Отменим, увольнение произошло после крупного ДТП с участием пьяного водителя общественного автобуса.

Авария произошла вечером 15 октября на пересечении улицы Лермонтова и проспекта Чуй. По предварительным данным управления Патрульной службы милиции, автобус Zongtong, следовавший по маршруту № 38, столкнулся с шестью автомобилями: Kia K5, BMW X5, Changan, Kia K7, Toyota Camry и Honda Accord.

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