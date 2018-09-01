Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 августа

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Адилет Султаналиев назначен пресс-секретарем премьер-министра Кыргызской Республики

Фото аппарата правительства КР

Ранее эту должность занимал Эсенгул уулу Чынгыз.

Адилет Султаналиев родился 26 августа 1988 года в городе Фрунзе.

Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «журналист».

2010-2013 — корреспондент, редактор Кыргызского национального информационного агентства «Кабар»;

2011 — пресс-секретарь Совета по отбору судей КР (по совместительству);

2013-2016 — эксперт сектора аналитической работы отдела информационной политики аппарата президента КР;

2016-2017 — заместитель заведующего отделом информационной политики аппарата президента КР.

Назначены заместители главы ГНС

Асылбек Эрмеков и Айдай Карагулова назначены заместителями председателя Государственной налоговой службы.

Они сменили Расым Айдралиеву и Бакытбека Садирова, последний освобожден с должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Назначены новые прокуроры

После заседания коллегии 7 августа генеральный прокурор Откурбек Джамшитов освободил от занимаемых должностей ряд прокуроров.

Вновь назначенные сотрудники прокуратуры уже приступили к своим обязанностям.

— Марата Абсатарова назначили заместителем прокурора Чуйской области. Ранее он занимал должность прокурора Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

— Малика Бектурганова назначили заместителем прокурора города Бишкека по следствию. До этого он работал начальником Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Генеральной прокуратуры.

— Мухамеда Карашева назначили прокурором Джети-Огузского района. Ранее он работал начальником отдела Генпрокуратуры.

— Эркин Абдыкеримов стал военным прокурором Бишкекского гарнизона вместо Эдилбека Стакеева. Ранее Эркин Абдыкеримов был заместителем военного прокурора Джалал-Абадского гарнизона.

— Эдилбек Стакеев назначен прокурором Аламудунского района Чуйской области. Ранее он занимал должность военного прокурора Бишкекского гарнизона.

В ОАО «Чакан ГЭС» новое руководство

На внеочередном собрании акционеров ОАО «Чакан ГЭС» 28 августа Эрмек Асанканов избран его генеральным директором. Прежним директором был Арлан Осмонжанов.

Ранее Эрмек Асанканов занимал пост начальника управления электроэнергетики Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

В состав вновь избранной генеральной дирекции общества помимо него вошли:

Кубанычбек Астапаев — заместитель генерального директора, член генеральной дирекции общества;

Улан Айтуганов — технический директор, член генеральной дирекции общества.

О кадровых перестановках с 20 по 24 августа читайте здесь.