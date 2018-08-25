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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 августа

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Анара Мамбеталиева уволена с должности пресс-секретаря Госэкотехинспекции.

Пресс-секретаря уволили за одиночный пикет. 

Директор инспекции Расул Артыкбаев подтвердил, что Анару Мамбеталиеву уволили приказом директора от 15 августа. «Госслужащих можно уволить за несоблюдение обязанностей, в частности, им запрещено устраивать митинги и пикеты», — пояснил он.

Майрамбек Адылбеков назначен первым вице-мэром Джалал-Абада.

Занимавший пост Турдалы Темирбаев освобожден от занимаемой должности на основании заявления об увольнении по собственному желанию.

Майрамбек Адылбеков до назначения на должность вице-мэра был депутатом городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс». В ноябре 2017 года выдвигался на пост мэра Джалал-Абада, но позже взял самоотвод.

Улан Асанбаев стал главой ОВД Каракола.

Он сменил Максата Абдыкулова, которого назначили заместителем начальника УВД Джалал-Абадской области по оперативной работе.

Улан Асанбаев родился 13 февраля 1978 года в Ак-Суйском районе. До назначения на эту должность был начальником РОВД Иссык-Кульского района, ранее — заместителем начальника по оперативной работе ОВД Каракола.

О кадровых перестановках с 13 по 17 августа читайте здесь.
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