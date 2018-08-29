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Власть

В Кыргызстане поменяли пятерых прокуроров

Генпрокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов подписал приказ о назначениии пяти новых прокуроров. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что все вновь назначенные сотрудники прокуратуры уже приступили к своим обязанностям.

— Марата Абсатарова назначили заместителем прокурора Чуйской области. Ранее он занимал должность прокурора Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

— Малика Бектурганова назначили заместителем прокурора города Бишкека по следствию. До этого он работал начальником Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры.

— Мухамеда Карашева назначили прокурором Джети-Огузского района. Ранее он работал начальником отдела Генпрокуратуры.

— Эркин Абдыкеримов стал военным прокурором Бишкекского гарнизона вместо Эдилбека Стакеева, которого назначили прокурором Аламудунского района. Ранее Эркин Абдыкеримов был заместителем военного прокурора Джалал-Абадского гарнизона.

Напомним, после заседания коллегии генеральный прокурор Откурбек Джамшитов освободил от занимаемых должностей ряд прокуроров. 
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