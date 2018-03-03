В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Айзада Субакожоева освобождена от должности заведующей отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики.

В должности она проработала год.

Айзада Субакожоева покинула пост в аппарате главы государства, получив новое назначение. Она стала заместителем генерального секретаря ШОС.

Депутат Жогорку Кенеша Фархат Иминов добровольно сложил полномочия.

«1 марта 2018 года я принял решение сложить полномочия депутата Жогорку Кенеша. Это непростое для меня личное и жизненное, а не политическое решение. Хочу подчеркнуть, что я принял это решение со спокойным сердцем, потому что оставляю пост в момент, когда в нашем народе, как и в моих коллегах, есть уверенность в собственных силах и решимость действовать во благо моей родной страны», — заявил он.

В ЦИК его заявление пока не поступило.

Вместо него в Жогорку Кенеш может прийти сын бывшего вице-премьер-министра Абдырахмана Маматалиева — Марлен.

Алмазбек Абдыкаров освобожден от должности замдиректора Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Алмазбек Абдыкаров с 2011 по 2013 годы был начальником Бишкекглавархитектуры. На посту замначальника госагентства с 2015 года.

Дамир Кулубаев освобожден от должности главы государственной администрации — акима Панфиловского района.

Премьер-министр Сапар Исаков пообещал уволить акима Панфиловского района Кыргызстана по настоянию депутата Бактыбека Райымкулова.

«В селе было наводнение. Но я не смог дозвониться ни до акима, ни до его заместителя. Зачем нам такие акимы? Министр Боронов (глава МЧС Кубатбек Боронов. — Прим. ИА «24.kg») сам всю ночь ходил с лопатой», — возмутился Бактыбек Райымкулов.

Панфиловский район Дамир Кулубаев возглавлял с лета 2017 года.

Жыргалбек Шамыралиев освобожден от должности мэра города Токмака.

Как сообщается, уволен он на основании личного заявления.

Руководил городом с июня 2016 года.

Жолдошбек Аманкулов назначен директором Кыргызского государственного театра молодежи и юного зрителя имени Б.Кыдыкеевой.

Его назначили на основании годичного контракта, если он справится с поставленными задачами, контракт продлят.

Жолдошбек Аманкулов родился в селе Тегирменти Чуйской области. Закончил Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина. Художественный руководитель театра «Учур». Преподает на факультете искусства в Кыргызско-Турецком университетете «Манас».

Снимался в кыргызских и иностранных фильмах, озвучивал мультипликационных персонажей.

О кадровых перестановках с 19 по 23 февраля читайте здесь.