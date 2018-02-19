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Власть

Первый пошел. Глава АКС ГКНБ подал в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об освобождении Дуйшенбека Озоновича Чоткараева от должности первого заместителя председателя — директора Антикоррупционной службы Государственного комитета национальной безопасности согласно поданному заявлению. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

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8 февраля на заседании Совета безопасности рассматривали вопрос «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».

Выступая, Сооронбай Жээнбеков раскритиковал деятельность ГКНБ, отметив, что только одна треть возбужденных уголовных дел доходит до суда.

«Государственный комитет национальной безопасности за последние два года возбудил две тысячи уголовных дел. Из них только 29 процентов довели до суда. А суд, в свою очередь, почти половину обвиняемых следователями ГКНБ оправдал», — подчеркнул президент.

Глава государства подверг резкой критике работу АКС ГКНБ.

«Эта служба создана для борьбы с коррупционными преступлениями в высших эшелонах власти. К сожалению, некоторые сотрудники АКС превратились в касту неприкасаемых. Учитывая технические и другие возможности АКС, можно сказать, что вы некачественно выполняете свои обязанности. Пришло время изменить формат службы. Нобходимо пересмотреть и на соответствие занимаемой должности всех сотрудников АКС», — заявил президент.
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