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Власть

Президент Кыргызстана не принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова

Руководитель аппарата президента Кыргызстана Фарид Ниязов накануне подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, но глава государства отставку не принял. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

По ее словам, у Сооронбая Жээнбекова и Фарида Ниязова в субботу, 24 февраля, была встреча. Руководитель аппарата главы государства озвучил желание уйти с должности, но президент не принял его просьбу.

«В понедельник, 26 февраля, Фарид Ниязов зашел к президенту с заявлением об уходе. Но Сооронбай Жээнбеков не подписал его и предложил вместе работать и дальше. Он дал Фариду Ниязову недельный отдых, учитывая, что руководитель аппарата не отдыхал после президентских выборов. Традиционное по понедельникам совещание президента с аппаратом началось на 30 минут позже, из-за того что Фарид Ниязов был у главы государства. В совещании он не участвовал», — прокомментировала Толгонай Стамалиева.
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