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Спорт

В Кыргызстане назначили главу Дирекции по неолимпийским видам спорта

Фото ГАМФКиС. Муратбек Кыбраев

В Кыргызстане накануне назначили главу Дирекции по неолимпийским видам спорта (ДНВС). Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Как отмечается, 5 марта коллективу ДНВС представили в качестве директора Муратбека Кыбраева. Он назначен на два года. До него эту должность занимал Жоомарт Шамканов, который в январе перешел в Дирекцию по олимпийским видам.

Кыбраеву 49 лет. Мастер спорта СССР по вольной борьбе, входил в сборные Союза и КР. Работал на нескольких должностях, связанных со спортом. Был директором РУОР.
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