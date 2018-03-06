В Кыргызстане назначили главу Дирекции по неолимпийским видам спорта

В Кыргызстане накануне назначили главу Дирекции по неолимпийским видам спорта (ДНВС). Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Как отмечается, 5 марта коллективу ДНВС представили в качестве директора Муратбека Кыбраева. Он назначен на два года. До него эту должность занимал Жоомарт Шамканов, который в январе перешел в Дирекцию по олимпийским видам.

Кыбраеву 49 лет. Мастер спорта СССР по вольной борьбе, входил в сборные Союза и КР. Работал на нескольких должностях, связанных со спортом. Был директором РУОР.