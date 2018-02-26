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Власть

В аппарате президента Кыргызстана уволена завотделом внешней политики

Айзада Субакожоева освобождена от должности заведующей отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики. Об этом сообщил отдел информационной политики.

По его данным, она освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.

В должности Айзада Субакожоева проработала год.

Айзада Субакожоева покинула должность в аппарате главы государства, получив новое назначение. Теперь она назначена заместителем генерального секретаря ШОС.

«Решением Совета министров иностранных дел ШОС Субакожоева Айзада Муратбековна назначена заместителем генерального секретаря Шанхайской Организации Сотрудничества», — говорится в документе.
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