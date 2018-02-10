Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 февраля

За прошедшую неделю в Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

В структуре аппарата президента произошли изменения.

Указом президента КР Сооронбая Жээнбекова переименованы:

— отдел этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом — в отдел гражданского развития, религиозной и этнической политики (заведующая Мира Карыбаева);

— отдел финансово-экономического анализа и мониторинга развития — в отдел политики стратегического развития, экономики и финансов (заведующая Нурсулу Ахметова);

— отдел государственного и территориального управления и кадровой работы — в отдел политики государственного управления и организационно-инспекторской работы (заведующий Турдуназир Бекбоев).

Пресс-секретарем и заведующей отделом информационной политики аппарата президента назначена Толгонай Стамалиева.

Отдел по вопросам социального развития, истории и культуры упразднен.

Эдуард Турдалиев назначен заместителем руководителя аппарата правительства Кыргызстана.

Фото аппарата правительства. Эдуард Турдалиев

Он назначен вместо уволенного в начале января Санжара Уметалиева.

Эдуард Турдалиев будет координировать реализацию программы «Таза коом».

До назначения Эдуард Турдалиев был членом совета директоров и директором консалтинга и технической поддержки «Майкрософт» СНГ, Центральной и Восточной Европы.

Как сообщается, Эдуард Турдалиев имеет 17-летний опыт работы в различных сферах международного бизнеса, операционной деятельности, в технологических решениях и цифровой трансформации на рынках Восточной Европы, Центральной Азии, России и Китая.

Нурбек Абдиев стал главой Службы криминальной милиции МВД.

Прежний ее глава Нурмат Болпонов уволен по собственному желанию, Нурбек Абдиев был его заместителем.

Служба криминальной милиции создана в августе 2017 года. Таким образом, экс-глава проработал всего полгода.

Карим Кокребаев назначен послом Казахстана в Кыргызстане.

Айымдос Бозжигитов завершил свою дипломатическую миссию в Бишкеке.

Фото из Интернета. Карим Кокребаев родился 28 июля 1957 года. Окончил Алма-Атинский институт железнодорожного транспорта по специальности «инженер путей сообщения».

Трудовую деятельность начал в 1975 году помощником машиниста локомотивного депо станции Чу.

1980-1986 годы — помощник начальника Службы локомотивного хозяйства, диспетчер Алма-Атинского отделения железной дороги, составитель поездов, секретарь комитета комсомола локомотивного депо станции Чу, секретарь Чуйского ГК ЛКСМК;

1986-1995 — заместитель начальника станции Сары-Озек, начальник станции Алма-Ата-2, начальник отдела перевозок — заместитель начальника Алма-Атинской железной дороги;

1995-1997 — заместитель генерального директора, генеральный директор ДГП «Алматыжелдорэкспедиция» Алматинской ЖД, начальник главного управления грузовой и коммерческой работы РГП «Казакстан Темiр жолы»;

1997-1998 — начальник Алматинской железной дороги, генеральный директор РГП «Международный аэропорт «Астана»;

1998-1999 — вице-президент общественного фонда «Еркин-Комек»;

1999-2000 — аким Мойынкумского района;

2000-2001 — вице-министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РК;

2001-2002 — генеральный директор компании Air Kazakhstan Tour;

2002-2008 — вице-президент, управляющий директор, главный инженер АО «НК «Казакстан Темiр жолы»;

2008-2009 — заместитель акима Жамбылской области;

2009-2013 — первый заместитель акима Жамбылской области;

2013-2018 — аким Жамбылской области.

После драки из Кыргызского военного лицея отстранили двух офицеров.

Два курсанта военного лицея имени Д. Асанова 5 февраля самовольно ушли играть в компьютерный клуб. Там местные подростки стали приставать к ребятам с вопросами и пинать их. На защиту решили встать другие курсанты, и завязалась драка.

О кадровых перестановках с 29 января по 2 февраля читайте здесь.