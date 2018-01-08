15:17
+2
USD 68.92
EUR 83.07
RUB 1.21
Власть

Сапар Исаков объявил выговоры ряду должностных лиц, некоторые уволены

Премьер-министр Сапар Исаков объявил выговоры ряду должностных лиц за ненадлежащее исполнение обязанностей при подготовке проекта Закона «О ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС». Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

Согласно распоряжению Сапара Исакова, выговор объявлен министру экономики Артему Новикову, председателю Государственной таможенной службы Кубанычбеку Кулматову.

Строгий выговор объявлен заместителю министра экономики Баккельди Тюменбаеву, заместителю председателя Государственной таможенной службы Замирбеку Ниязалиеву.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение обязанностей уволен ряд сотрудников аппарата правительства КР, в том числе Санжар Уметалиев освобожден от должности представителя Кыргызстана в ЕАЭС, заместителя руководителя аппарата правительства КР. 
Ссылка:
просмотров: 2832
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке от ТЭЦ сократят. Премьер дал поручение
Кыргызстан. Пять чиновников, чьи карьеры нас удивили
Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 декабря
Назначен председатель Фонда по управлению государственным имуществом
Назначен заведующий отделом обороны аппарата правительства Кыргызстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 декабря
Толкунбек Абдыгулов освобожден от должности вице-премьер-министра Кыргызстана
Дуйшенбек Зилалиев подал в отставку из-за уголовного дела о бомбе
Назначен первый заместитель секретаря Совета безопасности Кыргызстана
Назначен зампредседателя Государственного комитета по делам обороны Кыргызстана
Популярные новости
Прекратите носить! Министр культуры не&nbsp;знает, куда уже девать чапаны и&nbsp;калпаки Прекратите носить! Министр культуры не знает, куда уже девать чапаны и калпаки
Ничего не&nbsp;нашли. Уголовное преследование Тайырбека Сарпашева прекращено Ничего не нашли. Уголовное преследование Тайырбека Сарпашева прекращено
Депутат Жогорку Кенеша провел сутки в&nbsp;транспортном коллапсе Депутат Жогорку Кенеша провел сутки в транспортном коллапсе
Сооронбай Жээнбеков поручил составить реестр религиозных организаций Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил составить реестр религиозных организаций Кыргызстана
Бизнес
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!