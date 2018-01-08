Сапар Исаков объявил выговоры ряду должностных лиц, некоторые уволены

Премьер-министр Сапар Исаков объявил выговоры ряду должностных лиц за ненадлежащее исполнение обязанностей при подготовке проекта Закона «О ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС». Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

Согласно распоряжению Сапара Исакова, выговор объявлен министру экономики Артему Новикову, председателю Государственной таможенной службы Кубанычбеку Кулматову.

Строгий выговор объявлен заместителю министра экономики Баккельди Тюменбаеву, заместителю председателя Государственной таможенной службы Замирбеку Ниязалиеву.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение обязанностей уволен ряд сотрудников аппарата правительства КР, в том числе Санжар Уметалиев освобожден от должности представителя Кыргызстана в ЕАЭС, заместителя руководителя аппарата правительства КР.