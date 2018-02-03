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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 января — 2 февраля

За прошедшую неделю в Кыргызстане произошла одна важная кадровая перестановка.

Омуркул уулу Нурлан освобожден от должности директора ТЭЦ.

По поручению премьер-министра Сапара Исакова руководством ОАО «Электрические станции» Омуркул уулу Нурлан освобожден от занимаемой должности.

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По факту аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело по статье 316 «Халатность» УК КР. Накануне в ОАО «Электрические станции» сообщили, что директор будет отстранен на время следствия, но позже стало известно, что его уволили.

Исполнять его обязанности будет Таалайбек Бектенов, который ранее занимал пост главного инженера предприятия по строительству ГЭС.

Парламент Кыргызстана создал депутатскую комиссию для расследования причин аварии. 

О кадровых перестановках с 22 по 26 января читайте здесь.
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