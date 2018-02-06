Назначен заместитель руководителя аппарата правительства Кыргызстана

Премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Эдуард Турдалиев назначен заместителем руководителя аппарата правительства. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.
Как сообщается, до назначения Эдуард Турдалиев был членом совета директоров/директором консалтинга и технической поддержки «Майкрософт» СНГ/ Центральной и Восточной Европы.
Эдуард Турдалиев имеет 17-летний опыт работы в различных сферах международного бизнеса, операционной деятельности, технологических решениях и цифровой трансформации на рынках Восточной Европы, Центральной Азии, России и Китая, отметили в пресс-службе.