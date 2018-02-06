Назначен заместитель руководителя аппарата правительства Кыргызстана

Премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Эдуард Турдалиев назначен заместителем руководителя аппарата правительства. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Фото аппарата правительства. Эдуард Турдалиев назначен заместителем руководителя АП КР

По его данным, он будет координировать реализацию программы «Таза коом».

Как сообщается, до назначения Эдуард Турдалиев был членом совета директоров/директором консалтинга и технической поддержки «Майкрософт» СНГ/ Центральной и Восточной Европы.

Эдуард Турдалиев имеет 17-летний опыт работы в различных сферах международного бизнеса, операционной деятельности, технологических решениях и цифровой трансформации на рынках Восточной Европы, Центральной Азии, России и Китая, отметили в пресс-службе.