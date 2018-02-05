Дракой учащихся военного лицея и школы № 72 займется Госкомитет по делам обороны

Государственный комитет по делам обороны совместно с органами внутренних дел и администрацией средней школы № 72 проводит служебное расследование по поводу конфликта с учащимися военного лицея. Об этом сообщили в Кыргызском национальном военном лицее имени Героя Советского Союза Д.Асанова.

По их данным, 4 февраля в микрорайоне «Джал» пресечена попытка массовой драки между воспитанниками военного лицея и подростками района. По предварительной информации, драка спровоцирована подростками, проживающими в «Джале».

Служебное расследование проводится для предотвращения подобных случаев, чтобы выяснить причины и условия стычек учащихся.