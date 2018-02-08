Сапар Исаков попрощался с послом Казахстана. Дипломата сменил Карим Кокребаев

Премьер-министр Кыргызстана сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в КР Айымдосом Бозжигитовым, который завершает свою дипломатическую миссию в Бишкеке.

Сапар Исаков выразил благодарность Айымдосу Бозжигитову за плодотворную работу в Кыргызстане во благо укрепления сотрудничества двух стран.

«В тесном взаимодействии нам удалось значительно активизировать двустороннее взаимодействие и добиться реальных результатов», — сказал Сапар Исаков.

В свою очередь Айымдос Бозжигитов отметил, что между Кыргызстаном и Казахстаном сложились доверительные отношения на самом высоком уровне.

«Наши страны имеют большой потенциал для увеличения торгово-экономического оборота до $1 миллиарда. Я уверен, что совместными усилиями нам удастся достичь преобразований во всех сферах кыргызско-казахстанских отношений», — сказал Айымдос Бозжигитов.

По данным пресс-службы Акорды, экс-аким Жамбылской области Карим Кокребаев назначен послом Казахстана в Кыргызстане.

Ему 61 год. В 1983 году окончил Алматинский институт железнодорожного транспорта по специальности «инженер путей сообщения».

Трудовую деятельность начал помощником машиниста локомотивного депо станции Чу. С 2000 по 2008 годы — вице-министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Казахстана, генеральный директор ТОО «ЭйрКазахстанТур», вице-президент, управляющий директор по перевозочному процессу АО «Национальная компания «Казакстан темир жолы».

С апреля по октябрь 2008 года — главный инженер АО «Национальная компания «Казакстан темир жолы».

С 29 октября 2008 по декабрь 2009 года работал заместителем акима Жамбылской области. До декабря 2013 года был первым заместителем акима. С 20 декабря 2013 года по январь 2018-го занимал должность акима Жамбылской области.