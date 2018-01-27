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Власть

Сапар Исаков поручил организовать пункты обогрева и горячего питания в Бишкеке

Премьер-министр Сапар Исаков поручил в срочном порядке организовать в Бишкеке пункты обогрева с выдачей пледов для всех нуждающихся и горячим питанием. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства Кыргызстана.

На эти нужды выделены финансовые средства. Отмечено, что Сапар Исаков также посетил ТЭЦ Бишкека для изучения причин сбоя в работе оборудования и поручил провести тщательное расследование. Виновные понесут наказание.

Все соответствующие госорганы работают в усиленном режиме.

Накануне произошла авария на ТЭЦ Бишкека. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. В Бишкеке сегодня прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до -26 градусов, днем до -18.

На холод жалуются и пациенты отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя и БНИЦТО. А горожане заявляют, что температура сетевой воды упала до 45 градусов вместо обещанных 62. Энергетики сообщили о готовности к возможным перегрузкам в сетях.

Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов, и обещали возобновить подачу тепла в дома бишкекчан не раньше 22.00.  Причину аварии энергетики не установили до сих пор.
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