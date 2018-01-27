Энергетики готовы к возможным перегрузкам из-за аварии на ТЭЦ Бишкека

Аварийных отключений света на высоковольтных линиях в Бишкеке не наблюдается. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Северэлектро».

По его данным, электроэнергия подается в штатном режиме. Было всего четыре кратковременных отключения. В ОАО уточнили, что к устранению неполадок и любых нештатных ситуаций электрики готовы. Задействовано 76 аварийных бригад: в Бишкеке — 17, в Чуйской области — 42, в Таласской — 17.

В «Северэлектро» призвали в часы пик — с 18.00 до 22.00, когда на электросети приходится наибольшая нагрузка, не включать обогреватели и пользоваться альтернативными источниками тепла.

В ОАО сообщили, что готовы к возможному перегрузу сетей из-за аварии на ТЭЦ, но призвали горожан с умом пользоваться электроэнергией и беречь сети.

Отметим, сейчас энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. По прогнозу сегодня в Бишкеке ожидается понижение температуры воздуха ночью до -26 градусов, днем до -18.

На холод жалуются и пациенты отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя и БНИЦТО. А горожане заявляют, что температура сетевой воды упала до 45 градусов вместо обещанных 62.