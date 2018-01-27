В Бишкеке температура сетевой воды после аварии на ТЭЦ снижена до 45 градусов

В доме 17/1 в микрорайоне «Асанбай» подача сетевой воды после аварии на ТЭЦ снижена до 45 градусов. Об этом ИА «24.kg» сообщили его жильцы.

«Хотим сообщить, что температура у нас упала до 45 градусов, в то время как ТЭЦ сообщает о подаче в 62 градуса, связанной с аварией. Реальная подача теплоносителя гораздо ниже, чем они заявляют», — рассказали горожане.

Отметим, накануне на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Отказало оборудование подачи подпиточной воды, и температура в домах резко упала. По прогнозу сегодня в Бишкеке ожидается понижение температуры воздуха ночью до -26 градусов, днем до -18.

Справка ИА «24.kg». Сетевая вода — специально подготовленная вода, которая используется в водяной системе теплоснабжения в качестве теплоносителя.

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