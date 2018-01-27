Подачу тепла в дома бишкекчан обещают восстановить к 22.00. Об этом сообщили на пресс-конференции представители ТЭЦ Бишкека.

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По словам мэра Бишкека Албека Ибраимова, произошла нештатная ситуация: из строя вышли старые котлы, неполадки устраняют, температура воды на входе составляет не более 50 градусов. Как скоро удастся решить нештатную ситуацию, энергетики ответить затрудняются. По их словам, на это потребуется 6-10 часов.

Албек Ибраимов убедительно просит горожан минимизировать нагрузку на электросети и не включать без надобности бытовые электроприборы. Энергетики заявляют, что к нагрузкам они готовы.

Накануне произошла авария на ТЭЦ Бишкека. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. В Бишкеке сегодня прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до -26 градусов, днем до -18.

На холод жалуются и пациенты отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя и БНИЦТО. А горожане заявляют, что температура сетевой воды упала до 45 градусов вместо обещанных 62. Энергетики сообщили о готовности к возможным перегрузкам в сетях.