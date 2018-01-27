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Общество

Энергетики до сих пор не установили причину аварии на ТЭЦ

Энергетики до сих пор не установили причину аварии на ТЭЦ. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Электрические станции».

По данным ведомства, ремонтные работы, начатые накануне в 18.00, продолжаются, и главное сейчас — восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Причину же нештатной ситуации будут устанавливать после ликвидации поломки.

Виновных в аварии также будут определять после возобновления работы ТЭЦ в штатном режиме.

Произошла авария на ТЭЦ Бишкека накануне. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. В Бишкеке сегодня прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до −26 градусов, днем до −18.

На холод жалуются и пациенты отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя и БНИЦТО. А горожане заявляют, что температура сетевой воды упала до 45 градусов вместо обещанных 62. Энергетики сообщили о готовности к возможным перегрузкам в сетях.

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Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов, и обещали возобновить подачу тепла в дома бишкекчан не раньше 22.00.

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