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Общество

Пациенты Национального госпиталя жалуются на холод в палатах

Пациенты отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя жалуются на холод в палатах. Пользователи соцсетей, которые сейчас находятся на лечении, сообщили, что батареи в отделении чуть теплые и врачи просят принести обогреватели.

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Министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев посетил Национальный госпиталь. Он согласился, что в отделениях действительно холодно, и отметил, что клиника не может обеспечить обогревателями каждую палату, да и старая электропроводка медучреждения не выдержит такую нагрузку.

«Национальный госпиталь является одной из самых старых организаций здравоохранения: в этом году ему исполняется 140 лет. Мы просим персонал выдать пациентам дополнительные одеяла, а самих пациентов — одеваться потеплее, а также приносим им извинения за временные трудности», — сказал Талантбек Батыралиев.

Несмотря на похолодание не только на улице, но и в зданиях, медицинский персонал остается на своем посту круглосуточно и продолжает выполнять все свои профессиональные обязанности. В минувшую ночь Национальный госпиталь по линии скорой помощи принял и госпитализировал 12 пациентов.

Талантбек Батыралиев

С жалобами на холод обращались и пациенты БНИЦТО.

Отметим, накануне вечером на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Отказало оборудование подачи подпиточной воды для старых котлов.
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