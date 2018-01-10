16:40
+1
USD 68.96
EUR 82.33
RUB 1.21
Власть

Депутаты утвердили Санжара Муканбетова в должности вице-премьер-министра

Депутаты утвердили Санжара Муканбетова в должности вице-премьер-министра Кыргызстана. Его кандидатуру представил первый вице-премьер Аскарбек Шадиев. 

Предшественник Санжара Муканбетова Толкунбек Абдыгулов вернулся на работу в Национальный банк. 

Санжар Муканбетов родился 12 декабря 1972 года. В 1994 году окончил Кыргызский технический университет, в 2003-м — Кыргызский государственный национальный университет по специальности «экономика».

С 1998 по 2001 годы работал в Госагентстве по иностранным инвестициям и экономическому развитию.

В 2007-2009 годах был заместителем министра экономического развития и торговли, с 2010 по 2014 годы — заместителем министра экономики.

С 2014 года является председателем Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком.
Ссылка:
просмотров: 722
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте подняли вопрос фальшивых ветеранов
Депутат требует запретить коньяк с названиями «Манас», «Семетей», «Сейтек»
Депутаты удивились ничтожным средствам, выделенным на спорт, и требуют больше
Санжар Муканбетов: Польза для экономики от казино была и есть
Депутаты одобрили назначение Санжара Муканбетова на пост вице-премьер-министра
Президента и всех высокопоставленных чиновников хотят обязать носить ак-калпак
Я не такой. Депутаты-мужчины категорически отрицают факт двоеженства
Фракция «Республика — Ата Журт» обсуждает кандидатов на пост лидера
Кто может возглавить фракцию «РАЖ» в парламенте? Названы имена претендентов
Парламент уточняет: 8 ноября пока остается рабочим днем
Популярные новости
Президента и&nbsp;всех высокопоставленных чиновников хотят обязать носить ак-калпак Президента и всех высокопоставленных чиновников хотят обязать носить ак-калпак
Сапар Исаков объявил выговоры ряду должностных лиц, некоторые уволены Сапар Исаков объявил выговоры ряду должностных лиц, некоторые уволены
Прекратите носить! Министр культуры не&nbsp;знает, куда уже девать чапаны и&nbsp;калпаки Прекратите носить! Министр культуры не знает, куда уже девать чапаны и калпаки
Ничего не&nbsp;нашли. Уголовное преследование Тайырбека Сарпашева прекращено Ничего не нашли. Уголовное преследование Тайырбека Сарпашева прекращено
Бизнес
3G&nbsp;и&nbsp;4G-сеть О! охватила еще 71&nbsp;населенный пункт Баткенской области 3G и 4G-сеть О! охватила еще 71 населенный пункт Баткенской области
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области
Более 50&nbsp;сел обеспечены качественной связью от&nbsp;MegaCom Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания