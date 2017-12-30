Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 декабря

За последнюю неделю 2017 года в Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Азамат Араев назначен заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Кыргызстана.

Он пришел вместо Дамира Сагынбаева, назначенного первым заместителем секретаря Совета безопасности КР.

Азамат Араев родился 8 апреля 1978 года в городе Фрунзе. Окончил Международный университет Кыргызстана и Академию МВД по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1999 году оперуполномоченным ОБЭП ОВД Свердловского района города Бишкека. В 2002-м прикомандирован к Госкомиссии по контролю наркотиков при правительстве. С 2006 года - в распоряжении управления внутренних дел на транспорте, по борьбе с преступлениями против личности, по борьбе с организованной преступностью и наркобизнесом ГУУР МВД.

С 2010-го работал в Главном управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

До назначения Азамат Араев возглавлял Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Ренат Тулебердиев назначен председателем Фонда по управлению государственным имуществом.

Он пришел на место Дуйшенбека Зилалиева, который подал в отставку из-за уголовного дела о бомбе.

Ренат Тулебердиев родился 25 октября 1980 года в Иссык-Кульской области. Окончил Академию туризма по специальности «менеджмент в туризме», Академию управления при президенте КР по специальности «государственное управление».

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2000-2001 — исполнительный директор ТК «Пери»;

2005-2006 — менеджер, начальник отдела госрезиденции № 1;

2006-2009 — референт производственного отдела, заместитель заведующего, заведующий отделом организации производства и протокольных мероприятий Управления делами президента;

2009 — эксперт отдела внешней политики администрации президента;

2009-2010 — эксперт службы проектирования секретариата президента;

2010-2014 — и.о. директора, директор государственной резиденции № 1 Управления делами президента и правительства;

2014-2016 — генеральный консул Кыргызской Республики в городе Стамбуле (Турция);

с 2016 года — первый заместитель управляющего делами президента и правительства.

О кадровых перестановках с 18-22 декабря читайте здесь.