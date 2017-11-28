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Общество

Деньги не беру, кабинеты не сдаю. Глава ЦСМ № 1 назвал жалобу подчиненных ложью

Директор Центра семейной медицины № 1 Айдарбек Шакиров в ответ на обращение сотрудников представил ИА «24.kg» свою версию инцидента. По его словам, это клевета.

«Сейчас проводится оптимизация. Естественно, идет и сокращение штата, и перепрофилирование, чтобы избежать дублирующих функций. Да, я думаю о том, чтобы поднять цены на платные услуги, такие, как массаж, к примеру. Но никаких СПА-салонов в ЦСМ я открывать не собираюсь. Это явная ложь», — сказал Айдарбек Шакиров.

Он отметил, что ему ничего не известно о письме, подготовленном отдельными сотрудниками ЦСМ № 1, но он готов к любым проверкам, так как действует исключительно в рамках закона и ему бояться нечего. «Я должен ознакомиться с этим письмом. Потом могу вам по пунктам всю информацию предоставить. Но то, что я услышал, официально заявляю — это клевета», — добавил Айдарбек Шакиров.

По данным работников медицинского центра, директор Айдарбек Шакиров якобы ежемесячно собирает с врачей и медсестер отделений гинекологии, урологии и хирургии по 500-1000 сомов, при этом их оклады не превышают восьми тысяч сомов, а у среднего медперсонала оклады составляют не больше четырех тысяч сомов.  Медики также утверждают, что он сдает кабинеты в аренду за 20-25 тысяч сомов.  Они написали жалобу на имя премьер-министра, а также глав Минздрава, ГКНБ и Финпола.
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